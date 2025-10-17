Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Опасные связи Расписание сеансов Опасные связи, 2024 в Таразе 17 октября 2025

Расписание сеансов Опасные связи, 17 октября 2025 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасные связи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
19:50 от 1600 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Кто пел Чунга-Чангу? Куда стрелял Волк? Наш тест о советских мультах ненадолго вернет вас в лето — если ответите на 5/5
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов
Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение
Толкин бы точно не одобрил: в «Охоту за Голлумом» вернутся почти все звезды «Властелина колец», и вот почему это не к добру
Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили
8 серий, 83% одобрения на RT и ни одной лишней сцены – «Splinter Cell: Караул смерти» стал новым хитом Netflix
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька»
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»
Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше