Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крипер Расписание сеансов Крипер, 2025 в Таразе 30 января 2026

Расписание сеансов Крипер, 30 января 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 29 Завтра 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крипер»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
23:15 от 1600 ₸
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше