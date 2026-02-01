Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Равиоли Оли Расписание сеансов Равиоли Оли, 2026 в Таразе 25 февраля 2026

Расписание сеансов Равиоли Оли, 25 февраля 2026 в Таразе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Равиоли Оли»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Premier Kazakhstan г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
19:30 от 1600 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше