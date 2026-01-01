Меню
Киноафиша
Тараз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Простоквашино
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Таразе
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Таразе
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Шымкент
Завтра
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, RU
16:10
от 2100 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года
13 номинаций на «Эмми» и 96% свежести на Rotten Tomatoes: «Больницу Питт» продлили на 3 сезон — дата премьеры уже не секрет
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители
Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю
20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана
«Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители
«Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши?
Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667