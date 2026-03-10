Меню
Киноафиша
Тараз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Таразе
11 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
18:00
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом?
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании
Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»
«Снято все настолько душевно и позитивно»: зрители делятся первыми отзывами о фильме «Царевна-лягушка 2»
Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами
Фирузе проводила хальветы с Сулейманом, но ребенка так и не родила: деталь «Великолепного века», которую многие не заметили
Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!»
Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667