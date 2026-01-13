Меню
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Таразе
14 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 14 января 2026 в Таразе
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
17:20
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
