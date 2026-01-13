Меню
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Таразе
14 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 14 января 2026 в Таразе
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, RU
15:15
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
