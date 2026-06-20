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Киноафиша Фильмы Когда солнце взойдет с запада Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Талгаре 22 июня 2026

Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 22 июня 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
22:00 от 2000 ₸
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