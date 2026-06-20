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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Талгаре
23 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 23 июня 2026 в Талгаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
16:50
от 1400 ₸
20:20
от 1600 ₸
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