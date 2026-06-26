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Побег из волшебного измерения
Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 2026 в Талгаре
30 июня 2026
Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 30 июня 2026 в Талгаре
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Побег из волшебного измерения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
14:00
от 1800 ₸
16:05
от 1800 ₸
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