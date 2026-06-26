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Киноафиша Фильмы Побег из волшебного измерения Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 2026 в Талгаре 30 июня 2026

Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 30 июня 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Побег из волшебного измерения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
14:00 от 1800 ₸ 16:05 от 1800 ₸
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