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Киноафиша Фильмы Три богатыря. Ни дня без подвига 3 Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Талгаре 29 июня 2026

Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 29 июня 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
13:00 от 1800 ₸
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