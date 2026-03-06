Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Соңғы махаббат Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Талгаре 7 марта 2026

Расписание сеансов Соңғы махаббат, 7 марта 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
13:00 от 1900 ₸ 20:15 от 2200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше