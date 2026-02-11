Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Не оставляй, мама! Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Талгаре 18 февраля 2026

Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 18 февраля 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Не оставляй, мама!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
16:00 от 1900 ₸ 21:45 от 2000 ₸
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться
Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все
Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят
Только этот российский город — любимый «герой» в японском аниме даже у Миядзаки: это не Москва и не Санкт-Петербург
Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»
«Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции
Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном
«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды
На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте
Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше