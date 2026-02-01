Меню
Киноафиша Фильмы Қолымнан ұста Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Талгаре 8 февраля 2026

Расписание сеансов Қолымнан ұста, 8 февраля 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 вс 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
16:30 от 1900 ₸
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
