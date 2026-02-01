Меню
Қолымнан ұста
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Талгаре
7 февраля 2026
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 7 февраля 2026 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
вс
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
16:30
от 1900 ₸
