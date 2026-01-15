Меню
Киноафиша
Талгар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Гипноз
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Талгаре
21 января 2026
Расписание сеансов Гипноз, 21 января 2026 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
10:10
от 1800 ₸
17:45
от 2000 ₸
21:45
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Дело семейное
Отзывы
2025, США, комедия, криминал, драма
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667