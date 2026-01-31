Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Кыял Расписание сеансов Кыял, 2025 в Талгаре

Расписание сеансов Кыял, 2025 в Талгаре

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Алматы

Сегодня 31 Завтра 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
23:20 от 3000 ₸
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
01:20 от 2600 ₸
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
21:10 от 3400 ₸
Полное расписание и билеты
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше