Меню
Киноафиша
Талгар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Талгаре
18 января 2026
Расписание сеансов Ойын, 18 января 2026 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
12:10
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Дело семейное
Отзывы
2025, США, комедия, криминал, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм
От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет
«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах
Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1
Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате
У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667