Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Талгаре
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Талгаре
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
21:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
