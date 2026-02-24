Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Талгаре 25 февраля 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 25 февраля 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 24 Завтра 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
14:10 от 1800 ₸ 18:00 от 1800 ₸ 22:00 от 1800 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Помните «рыдательную» серию «Маши и Медведя» с 319 млн просмотрами? Так вот почему Маша все же вернулась после того, как уехала — она вовсе не соскучилась
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины
Этот российский ретро-сериал с рейтингом 8,4 смотрят семьями: зрители даже не догадываются, что «Шифр» — копия британской картины
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше