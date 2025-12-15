Меню
Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Талгаре
15 декабря 2025
Расписание сеансов Какого ты рода?, 15 декабря 2025 в Талгаре
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
18:25
от 2000 ₸
22:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кроссы
Рецензия
Отзывы
2025, США, анимация, семейный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
