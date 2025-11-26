Меню
Киноафиша Фильмы №37 Расписание сеансов №37, 2025 в Талгаре 26 ноября 2025

Расписание сеансов №37, 26 ноября 2025 в Талгаре

KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
16:20 от 1900 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 23:55 от 2000 ₸
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
