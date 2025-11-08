Меню
Фильмы
Gold'n Рахат
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Талгаре
8 ноября 2025
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 8 ноября 2025 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
13:00
от 1700 ₸
16:30
от 1800 ₸
20:25
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
