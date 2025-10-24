Меню
Киноафиша
Талгар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Талгаре
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
11:15
от 1500 ₸
18:25
от 1900 ₸
22:00
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой
«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?
Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности»
НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды
Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич»
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме
Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667