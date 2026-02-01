Меню
Киноафиша Фильмы Белдхэм. Проклятие ведьмы Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Талгаре 13 февраля 2026

Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 13 февраля 2026 в Талгаре

Как купить билеты на сеанс фильма «Белдхэм. Проклятие ведьмы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
22:15 от 2000 ₸
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
