Киноафиша
Фильмы
Жабайы
Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Талгаре
1 октября 2025
Расписание сеансов Жабайы, 1 октября 2025 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Завтра
1
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жабайы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
11:30
17:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
