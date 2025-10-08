Меню
Киноафиша
Талгар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Таинственная девушка
Расписание сеансов Таинственная девушка, 2025 в Талгаре
8 октября 2025
Расписание сеансов Таинственная девушка, 8 октября 2025 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Таинственная девушка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
11:30
16:45
21:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков
Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»
Мустафа встал из гроба, а призрак Ибрагима преследует Сулеймана: ИИ превратил «Великолепный век» в хоррор — смотрели бы такое?
10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку
Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты
Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали
Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов
По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир
Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667