Киноафиша
Фильмы
Ледяной предел
Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Талгаре
21 октября 2025
Расписание сеансов Ледяной предел, 21 октября 2025 в Талгаре
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
10:05
от 1500 ₸
23:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней
«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
«Сериал честно понравился, но есть одно но»: «Олдскул» с Ароновой закончился – стоит ли его смотреть тем, кто еще не начинал?
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете
На Западе назвали 5 аниме, которые почти во всем круче «Аркейна»: с №2 в России согласятся едва ли, к №3 вопросов нет
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент
Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов
