Меню
Киноафиша
Талгар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Закулисье реальности
Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Талгаре
10 июня 2026
Расписание сеансов Закулисье реальности, 10 июня 2026 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
21:20
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Құт
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Мечтать не вредно
Отзывы
2026, Франция / Канада, комедия, спорт, биография, мелодрама
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Думаете, только с фандомом «Игры престолов» жестоко обошлись? Вот 3 культовых аниме, которые ранили зрителей еще сильнее
Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове
Как Умэ стала демоном в «Клинке, рассекающем демонов»? Вспомним сцену, от которой фанатов бросает в дрожь
«Ужас, коровьи глаза и накаченные губы»: зрители назвали двух самых отталкивающих наложниц Сулеймана в «Великолепном веке»
Гайдай оставил зрителям подсказку — а вы не заметили: что означает значок на пиджаке Лелика в «Бриллиантовой руке»
Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино
Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином
Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест)
Вам кажется, что «Остров проклятых» существует?А если все это лишь игра воображения? Ошибаетесь, как и герой Ди Каприо
Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились
Если ищете сериал как «Далекий город» — вот 4 турецкие мелодрамы, которые оставят вас без сна: в №4 Ханде Эрчел
Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667