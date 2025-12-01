Меню
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Талгаре 23 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 23 декабря 2025 в Талгаре

Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
23:55 от 2000 ₸
