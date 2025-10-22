Меню
Фильмы
Ведьмак: Сирены глубин
Расписание сеансов Ведьмак: Сирены глубин, 2025 в Талгаре
22 октября 2025
Расписание сеансов Ведьмак: Сирены глубин, 22 октября 2025 в Талгаре
Билеты
О мультфильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Ведьмак: Сирены глубин»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
12:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Ведьмак: Сирены глубин
Рецензия
Отзывы
2025, Польша / Южная Корея / США, боевик, приключения, анимация
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
