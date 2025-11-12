Меню
Киноафиша Фильмы Оболочка Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Талгаре 12 ноября 2025

Расписание сеансов Оболочка, 12 ноября 2025 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Оболочка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
10:00 от 1500 ₸
