Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Талгаре
9 марта 2026
9 марта 2026
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
23:55
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»
