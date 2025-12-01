Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крушитель Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Талгаре 12 декабря 2025

Расписание сеансов Крушитель, 12 декабря 2025 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крушитель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
19:40 от 2000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Кроссы
Кроссы
2025, США, анимация, семейный
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
«Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?
Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше