Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Талгаре
13 января 2026
Расписание сеансов Буратино, 13 января 2026 в Талгаре
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
10:45
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
