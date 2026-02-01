Меню
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Талгаре 4 марта 2026

Расписание сеансов Крик 7, 4 марта 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
10:20 от 1800 ₸ 17:40 от 2000 ₸ 21:35 от 2000 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
