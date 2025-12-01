Меню
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Талгаре
1 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 1 декабря 2025 в Талгаре
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3


ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг
«Раздражают до дрожи»: 5 героев «Далекого города», которые выводят зрителей из себя так, что хочется выключить телевизор
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
Думали, история закончилась на «Последнем желании»? Тогда держитесь: что готовит DreamWorks Коту в сапогах после премьеры «Шрека 5»
Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку
«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»
Третий сезон «Ночного агента» еще не вышел, но уже известно, что выйдет четвертый: власти Калифорнии выделили Netflix 30 000 000 долларов
170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте
Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото)
