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Супергёрл
Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Талгаре
28 июня 2026
Расписание сеансов Супергёрл, 28 июня 2026 в Талгаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супергёрл»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
12:00
от 1800 ₸
16:05
от 1800 ₸
20:00
от 1900 ₸
23:50
от 1900 ₸
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Супергёрл
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