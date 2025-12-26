Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Талгаре 30 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 30 декабря 2025 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
23:30 от 1800 ₸
2D, RU
14:45 от 1800 ₸ 20:00 от 1800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Топ главных сериалов 2025 года 18+ по версии «Амедиатеки»: в списке есть как продолжения культовых проектов, так и новинки
Одно слово на стене решило все: как Саша Белый понял, что друзей в «Бригаде» убрал именно Макс
Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые
«Эффект Долиной» и еще 5 самых громких скандалов 2025 года: как Гогунский оскорблял женщин, а Смолов бил мужчин
Книга или все-таки реальная история из жизни? Разбираемся, на чем на самом деле основан новый фильм «Волчок»
Итальянцы не могут оторваться от экрана, когда видят этот новогодний советский мультик: «Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!»
В «Достать ножи 3» выжили не все: объясняем, кто на самом деле оказался убийцей — и да, в тексте много спойлеров
Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала
Не успели в кино? «Мажор в Дубае» с Прилучным наконец-то вышел в цифре: вот где смотреть фильм в хорошем качестве
Журавлев назвал фильмы, которые смотрит каждый Новый год: сразу после Гайдая и «Властелина колец» — марафон сериала-хита от ВВС
Громкий ответ «Олдскулу» от СТС выходит 12 января 2026 года: что за сериал «Вечерняя школа» и кто займет место строгой Ароновой?
Тест для знатоков Гайдая: кто это сказал — царь или Бунша? Спутать очень просто, ведь они как близнецы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше