Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Перемирие Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Талдыкоргане 5 ноября 2025

Расписание сеансов Перемирие, 5 ноября 2025 в Талдыкоргане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, RU
19:30 от 2000 ₸
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских
Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»
Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному
Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?
Что будет с Цири в 5 сезоне «Ведьмака»: разрушительный финал 8 серии оставил зрителей в состоянии немого шока
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд
Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты
Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?
«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше