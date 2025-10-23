Меню
Киноафиша
Талдыкорган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ифрит 2
Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Талдыкоргане
23 октября 2025
Расписание сеансов Ифрит 2, 23 октября 2025 в Талдыкоргане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Атамекен cinema
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, KZ
23:55
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии
Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать
Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место
Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер?
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал
Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»?
Даже Ханде Эрчел не удержала зрителей: почему турецкий сериал «Любовь и слезы» закрывают досрочно после 6 эпизодов
«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы
Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667