Киноафиша
Фильмы
Мышиный переполох
Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Талдыкоргане
16 декабря 2025
Расписание сеансов Мышиный переполох, 16 декабря 2025 в Талдыкоргане
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
