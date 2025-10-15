3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT

8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов

После тяжелой болезни набрала вес и стала выглядеть иначе: свежее фото звезды «Улиц разбитых фонарей»

После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам

Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?

Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры

Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности

До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT

Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей

Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей

Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро