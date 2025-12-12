Меню
Океан чудес
Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Талдыкоргане
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Атамекен cinema
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, RU
15:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
