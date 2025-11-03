Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Талдыкоргане

Расписание сеансов Бугония, 2025 в Талдыкоргане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бугония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D
00:40 от 2000 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра»
5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло
Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу
Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись
Эту героиню «Ликвидации» звали совсем по-другому: скрытый смысл имени Норы поняли не все
Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами
Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех
Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала
Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше