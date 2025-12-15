Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крушитель Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Талдыкоргане 16 декабря 2025

Расписание сеансов Крушитель, 16 декабря 2025 в Талдыкоргане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крушитель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, RU
12:40 от 2000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше