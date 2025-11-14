Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Яга на нашу голову Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Талдыкоргане 14 ноября 2025

Расписание сеансов Яга на нашу голову, 14 ноября 2025 в Талдыкоргане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Яга на нашу голову»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, RU
14:30 от 2000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Первая ведьма. Долина дьявола
Первая ведьма. Долина дьявола
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала»
Хотите увидеть, как Киану Ривз пьет, матерится и цитирует Гайдая? Этот фильм со звездой «Матрицы» сняли в России
Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков
Почему Голлуму было больно от прикосновения эльфийской веревки? Объяснение, которого так и не дали во «Властелине колец»
Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию
Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко
На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика
Советский Меглин в одежде из 90-х и компьютер из будущего: пересмотрела «Метод» и заметила эти киноляпы (фото)
Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне»
Ее история — одна из самых трагичных в «Игре престолов»: так почему же Шая все-таки предала Тириона
Детей трое, но все не от мужа, который полюбился зрителям: разбираемся, от кого родила Швецова из «Тайн следствия»
Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше