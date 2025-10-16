Меню
Киноафиша
Фильмы
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Талдыкоргане
Вся информация о фильме
Атамекен cinema
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, RU
23:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
