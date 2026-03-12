Меню
Фильмы
Чёрный двор в кино
Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 2026 в Степногорске
13 марта 2026
Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 13 марта 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Чёрный двор в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
12:00
от 2600 ₸
18:40
от 2600 ₸
21:15
от 2600 ₸
