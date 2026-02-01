Меню
Киноафиша
Фильмы
Железо
Расписание сеансов Железо, 2026 в Степногорске
24 февраля 2026
Расписание сеансов Железо, 24 февраля 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Железо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
13:40
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
